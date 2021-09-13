В Латвии восстановят мемориал в память об освободителях Риги от немецко-фашистских войск

РИГА, 13 сентября. /ТАСС/. Партия "Русский союз Латвии" (РСЛ) совместно с Латвийским антинацистским комитетом (ЛАК) и Фондом исторической памяти восстановят после акта вандализма памятную табличку, которая была установлена на мемориальном камне в память об освободителях Риги от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в понедельник сообщает РСЛ.

"На прошлой неделе неизвестные сняли памятную доску с мемориального камня, установленного на берегу Киш-озера в Риге в память об освободителях Риги от немецко-фашистских захватчиков. Найти вандалов пока не удалось, но мы, совместно с ЛАК и Фондом исторической памяти, восстановим памятную табличку", - указывает политическая сила на своей странице в Facebook.

"10 сентября в ЛАК позвонили из посольства России. Дипломаты интересовались - не мы ли сняли памятную доску с мемориального камня у Киш-озера в Яунциемсе. Так мы узнали, что доска украдена. Каждый год в первую субботу после 13 октября мы проводим в память об освобождении Риги от немецко-фашистских захватчиков бросок через Киш-озеро", - рассказал об акте вандализма председатель ЛАК Алексей Шарипов.

"Кража таблички - это позорный акт вандализма, это надругательство над памятью солдат Красной армии", - отметила со своей стороны активист ЛАК Любовь Жданова. По ее словам, несмотря ни на что 16 октября состоится ежегодное форсирование Киш-озера. "Спустя 77 лет после окончания Великой Отечественной войны мы должны напомнить, благодаря кому мы - русские и латыши - сегодня живем", - подчеркнула она.

Посольство России в Латвии 10 сентября осудило акт вандализма в отношении мемориального камня, установленного на месте начала операции по форсированию Киш-озера в октябре 1944 года, с которого неизвестными лицами была сорвана и похищена памятная табличка. В российской дипмиссии расценили "эту выходку как позорный акт надругательства над памятью тех, кто сражался и отдал свои жизни за избавление Латвии от коричневой чумы". Посольство РФ в связи с актом вандализма также направило ноту в МИД Латвии.