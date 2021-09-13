Подмосковье получило более 4 млн доз вакцин от COVID-19

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Свыше 4 млн доз вакцин от новой коронавирусной инфекции получили пункты вакцинации Московской области с начала прививочной кампании. Всего в регионе привились более 3,4 млн человек, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"С начала прививочной кампании Московская область получила свыше 4 млн доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. В основном в регион поставляется "Спутник V", но также поступают и другие вакцины - "Эпиваккорона" и "Ковивак", "Спутник лайт", - говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что узнать о наличии той или иной вакцины желающие привиться могут в пункте вакцинации.

"Все прививочные пункты региона в полном объеме обеспечены вакциной от коронавируса. В основном это препарат "Спутник V", другие вакцины представлены в меньшем количестве, но также продолжают поступать в регион. Подмосковье получило более 300 тыс. доз вакцины "Спутник лайт". Выбор в пользу вакцинации в регионе сделали уже более 3,4 млн человек", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе напомнили, что для прохождения вакцинации от COVID-19 необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Сделать прививку можно как в поликлинике, так и в прививочных пунктах в торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах.