В финале трека IT-конкурса "Лидеры России" победили 37 человек

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Финал трека "Информационные технологии" конкурса управленцев "Лидеры России" завершен, победителями стали 37 человек, в том числе гражданин Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"По результатам оценочных испытаний победителями становятся 37 участников. 22 человека представляют Москву, трое победителей из Московской области, по двое победителей из Санкт-Петербурга, Красноярского края, Омской области, Республики Татарстан, еще двое победителей живут в Объединенных Арабских Эмиратах (один является гражданином ОАЭ), по одному победителю из Рязанской и Нижегородской областей", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Он добавил, что финалисты примут участие в суперфинале конкурса "Лидеры России", который пройдет в 2022 году.

По словам начальника Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяны Матвеевой, трек стал востребованным среди лидеров сферы IT. "Считаю, что это направление должно развиваться. Участники, которые находятся здесь, это активная сила России. Наша страна уникальная, у нас есть собственная поисковая система, чего нет во многих странах, наши социальные сети, массовые отраслевые интернет-сервисы доминируют на внутреннем рынке. Однако конкурировать с международными IT-гигантами сложно, поэтому одним из направлений государственного регулирования сегодня является создание равных условий ведения деятельности в РФ для отечественных и зарубежных IT-компаний", - сказала Матвеева.

В пресс-службе уточнили, что возраст победителей составляет от 27 до 48 лет. Это специалисты, которые работают в сфере цифровизации, проектного управления, аудита, маркетинга, страхования, связи и телекоммуникаций, банковском деле.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годах, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа победили 106 человек.

Конкурс является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.