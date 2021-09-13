В Забайкалье создали координационный совет по правам журналистов

ЧИТА, 13 сентября. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжение о создании регионального координационного совета по обеспечению прав журналистов, сообщил ТАСС начальник пресс-службы правительства Забайкалья Роман Шадрин.

"Совет родился по инициативе руководителей силовых ведомств и органов исполнительной власти региона как ответ на несколько резонансных событий с участием журналистов в последнее время. Основная идея - содействовать правовой и физической защите журналистов, повышению их правовой грамотности", - сказал Шадрин.

Как подчеркнул глава пресс-службы, совет в первую очередь будет следить за соблюдением прав журналистов во время освещения митингов и других потенциально опасных событий: "Основная задумка - сделать так, чтобы журналисты знали в таких случаях свои права и обязанности. Потому что практика по всей стране показала, что большинство журналистов этого не знают. Кроме того, во время протестов были люди, которые надевали на себя жилеты прессы, не имея к ней отношения и при этом пользуясь правами журналистов".

В состав совета войдут редакторы региональных СМИ, представители органов власти и силовых ведомств.

По данным источника ТАСС в органах власти, решение создать подобный совет в Забайкалье было принято после прошедших в России в апреле 2021 года несогласованных митингов в поддержку блогера Алексея Навального, во время которых поступали сообщения о задержании журналистов.