В МХТ им. Чехова рассказали о самочувствии Станислава Любшина

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Станислав Любшин после несчастного случая на сцене МХТ им. Чехова в субботнем спектакле "Чайка" чувствует себя хорошо. Поводов для волнения нет, сообщил в понедельник ТАСС заместитель художественного руководителя театра Вадим Верник.

"Это был несчастный случай. С ним все в порядке. Станислав Андреевич под контролем. Скоро, мы надеемся, он вновь выйдет на сцену", - сказал собеседник агентства.

Верник уточнил, что следующий спектакль должен состояться через два дня. "У него должен быть спектакль через два дня, ждем, что скажут врачи. Главное - что все с ним хорошо и поводов для волнения нет", - подчеркнул замхудрука.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Станислав Любшин упал на сцене во время спектакля и был доставлен в больницу.

Станислав Любшин - актер театра и кино, кинорежиссер. Он родился 6 апреля 1933 года в деревне Владыкино Московской области. В 1959 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, после чего играл в театре "Современник". В разные годы актер служил в Театре на Таганке, Театре им. М. Н. Ермоловой, Театре на Малой Бронной. С 1981 года и по настоящее время он работает в МХТ им. А. П. Чехова.