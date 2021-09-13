Папа Римский заявил, что одного экономического восстановления после пандемии недостаточно

БРАТИСЛАВА, 13 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск предупредил об опасности соблазна обогащения и призвал не забывать о солидарности и необходимости интеграции. Об этом понтифик заявил, выступая в понедельник перед представителями руководства, гражданского общества и дипкорпуса в Словении, где проходит его апостольский визит.

"Братство особенно важно в нынешний момент, когда после тяжелейших месяцев пандемии (ставшей испытанием нашего времени) мы надеемся на экономический подъем, которому способствуют планы восстановления Евросоюза. И сейчас можно соблазниться скорым заработком, который поражает мимолетную эйфорию, разделяющую, а не объединяющую. Одного экономического восстановления недостаточно в мире, где все мы связаны", - сказал понтифик.

Он отметил, что Словакия со своей богатой истории "объединяющей земли" должна продолжать нести послания мира и братства в сердце Европы. "Когда на разных фронтах продолжается борьба за превосходство, ваша страна должна продолжать нести послание интеграции, залогом которой является братство, а Европа должна отличаться солидарностью без границ", - добавил Франциск.

В течение дня у понтифика запланированы встречи с представителями местного католического духовенства, а также еврейской общины. Во вторник понтифик отправится в восточные части страны - в города Кошице и Прешов.