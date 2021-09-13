ВЦИОМ: большинство россиян видит необходимость в ядерном оружии для страны

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян - 83% - считает, что России необходимо ядерное оружие. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом почти треть - 31% - опрошенных, высказавших такое мнение, аргументируют свою точку зрения необходимостью ядерного оружия стране на случай нападения врага. Еще 12% считают, что оно выступает в качестве политического инструмента, 11% уверены, что оно необходимо в ситуации, когда страну окружают враждебные державы.

Как следует из данных ВЦИОМ, 11% респондентов не видят необходимости в ядерном оружии для страны. Почти треть - 28% - высказавших такое мнение, уверены, что оно никому не нужно или в нем нет смысла. Еще 27% уверены, что угрозы ядерной войны не существует, а 20% придерживаются мнения, что отказ от него необходим для обеспечения мира во всем мире.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 4 сентября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.