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В Чечне после поручения Кадырова уволили первых сотрудников школы за денежные поборы

Учебное заведение находится в Аргуне

ГРОЗНЫЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Директор и два учителя школы № 2 в чеченском городе Аргун уволены за сбор денежных средств у родителей на уборку класса. Об этом сообщил вице-премьер правительства региона Вахит Усмаев.

В начале сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в школах республики необходимо искоренить любого рода взимание денежных средств с родителей, в том числе на приобретение книг и косметический ремонт помещений. В случае выявления нарушений руководство образовательного учреждения необходимо сменить.

"По поступившей информации, два педагога указанного учебного учреждения требовали денежные средства у учащихся. В результате проверки выяснилось, что информация соответствует действительности и учителя собирали денежные средства за уборку класса. На месте дал поручение освободить от занимаемой должности директора и двух учителей школы № 2", - рассказал Усмаев. Таким образом, случай в школе Аргуна - первый после поручения Кадырова.

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Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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