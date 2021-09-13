Полиция в Томске вернула кикшеринговой компании изъятые электросамокаты

ТОМСК, 13 сентября. /ТАСС/. Полиция вернула кикшеринговой компании Whoosh изъятые в августе в Томске 189 электросамокатов. Сейчас компания ведет переговоры с мэрией города, чтобы подписать соглашение, регулирующее правила использования самокатов, и вернется на улицы следующей весной, сообщила ТАСС представитель сервиса.

В августе сотрудники полиции изъяли около 200 электросамокатов сервиса кикшеринга на улицах Томска - почти половину парка. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, им "поступили сообщения о нахождении на территории города Томска бесхозного имущества", оно было изъято. Также полицейские начали проверку, чтобы "принять решение в соответствии с законодательством". Сервис временно прекратил прокат электросамокатов в городе, а также написал жалобу в Генпрокуратуру РФ, так как считает, что арест произошел незаконно.

"Самокаты возвращены, никаких штрафов полиция нам не выписала, все разрешилось благополучно, насколько это возможно. Сейчас мы в активной стадии переговоров с мэрией Томска - планируем все-таки подписать соглашение", - сообщила представитель компании.

По ее словам, свой вариант соглашения компания представила в администрацию города еще на старте своей работы в апреле этого года. Соглашение регулирует скоростной режим самокатов - до 25 км/ч, предусматривает парковки, а также так называемые медленные зоны.

"Тогда соглашение подписано не было, город не делал встречные шаги по его согласованию. Надеемся, произошедшая ситуация ускорит процесс переговоров. В связи с текущими погодными условиями мы не уверены, что будем докатывать этот сезон. Но работать в Томске в следующем году планируем в штатном режиме и с подписанным соглашением", - отметила собеседница агентства.