Пять нюансов, которые нужно учесть при покупке квартиры "в два клика"

Заключение сделки - это вопрос юридического толка. Именно поэтому далекому от юриспруденции человеку сложно самостоятельно разобраться во всех тонкостях договора и точно понять, какие последствия повлечет за собой его подписание.

Как правило, в таких случаях участники сделок обращаются за помощью к посредникам. Однако далеко не все разбираются, какие компетенции и зоны ответственности есть у каждого из них. Кому-то кажется, что любой риелтор - это по определению юрист, хотя на самом деле его профессиональные задачи лежат не в правовой, а в коммерческой плоскости. Кто-то надеется на сотрудников МФЦ, которые по факту лишь принимают пакет документов и передают их дальше по цепочке.

Еще больше запутывают людей и рекламные слоганы вроде "Мы сделаем за вас абсолютно все", популярные сегодня у агентств недвижимости, банков и онлайн-сервисов. Почти никто не уточняет, что именно входит в это "абсолютно все". При каждой сделке с жильем нужно учитывать множество факторов - например, семейное положение продавца квартиры или наличие у него несовершеннолетних детей могут сильно повлиять на исход всего мероприятия. Догадается ли электронная система проверить все подобные нюансы, пока непонятно, поэтому безопасность сделок после такой помощи остается под вопросом.

Кроме того, ни один цифровой сервис не может убедиться в том, что человек за монитором четко осознает свои действия и участвует в сделке по собственной воле. Это именно тот важный момент, из-за которого нотариусы никогда не удостоверяют сделки заочно, а лично беседуют со сторонами договора, выясняют их реальные намерения.

Если же сделка проводится без контроля ее правомочности и законности со стороны профессионала, события могут развиваться самым неожиданным образом. К примеру, может оказаться, что при подписании документов человек по ту сторону экрана действовал под давлением или находился в неадекватном состоянии. Либо владелец недвижимости вообще не знал, что его квартира участвует в сделке, а все это время действия от его имени совершал посторонний человек.