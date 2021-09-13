Пять нюансов, которые нужно учесть при покупке квартиры "в два клика"

Покупка квартиры - довольно хлопотный и очень ответственный процесс: нужно собрать много важных документов, изучить предложения, в том числе от банков и застройщиков - и это только начало. Поэтому неудивительно, что многие хотят максимально все упростить, чтобы побыстрее обзавестись заветными ключами. Для таких людей сегодня на рынке существуют сервисы, которые предлагают заключить сделку онлайн - максимально удобно, быстро, без бумажной волокиты и лишних встреч. О том, какие риски заключаются в таком формате, - в партнерском материале ТАСС и Федеральной нотариальной палаты.
1. Быстро - не значит безопасно
Один из главных плюсов цифрового формата - оперативность. Человек заполняет анкету, где отвечает на несколько типовых вопросов, после чего дает согласие на дальнейшие действия, проставляя галочки в необходимых местах.
Однако практика показывает, что лишь единицы внимательно и до конца читают то, что написано на экране. Самый распространенный пример - пользовательские соглашения, которые всплывают в смартфонах и компьютерах при установке программ и приложений. Чаще всего люди как можно быстрее листают текст документа в поисках кнопки "Принять" и не задумываясь ее нажимают. Показательный пример - одна из западных компаний провела эксперимент и вставила в текст пользовательского соглашения пункт о продаже души. Ни один из подписантов этого не заметил и по привычке согласился на все условия!
Для многих людей это уже привычка - есть вероятность, что она сработает и при онлайн-оформлении сделок. Вряд ли кто-то захочет вдумчиво вчитываться в мелкий текст договора и задавать уточняющие вопросы, когда на экране постоянно мелькают призывы поскорее закончить начатое. В результате возникают серьезные риски поставить свою подпись под документом, содержание которого может таить в себе важные нюансы или неприятные сюрпризы.
2. Псевдопрофессиональное посредничество
Заключение сделки - это вопрос юридического толка. Именно поэтому далекому от юриспруденции человеку сложно самостоятельно разобраться во всех тонкостях договора и точно понять, какие последствия повлечет за собой его подписание.
Как правило, в таких случаях участники сделок обращаются за помощью к посредникам. Однако далеко не все разбираются, какие компетенции и зоны ответственности есть у каждого из них. Кому-то кажется, что любой риелтор - это по определению юрист, хотя на самом деле его профессиональные задачи лежат не в правовой, а в коммерческой плоскости. Кто-то надеется на сотрудников МФЦ, которые по факту лишь принимают пакет документов и передают их дальше по цепочке.
Еще больше запутывают людей и рекламные слоганы вроде "Мы сделаем за вас абсолютно все", популярные сегодня у агентств недвижимости, банков и онлайн-сервисов. Почти никто не уточняет, что именно входит в это "абсолютно все". При каждой сделке с жильем нужно учитывать множество факторов - например, семейное положение продавца квартиры или наличие у него несовершеннолетних детей могут сильно повлиять на исход всего мероприятия. Догадается ли электронная система проверить все подобные нюансы, пока непонятно, поэтому безопасность сделок после такой помощи остается под вопросом.
Кроме того, ни один цифровой сервис не может убедиться в том, что человек за монитором четко осознает свои действия и участвует в сделке по собственной воле. Это именно тот важный момент, из-за которого нотариусы никогда не удостоверяют сделки заочно, а лично беседуют со сторонами договора, выясняют их реальные намерения.
Если же сделка проводится без контроля ее правомочности и законности со стороны профессионала, события могут развиваться самым неожиданным образом. К примеру, может оказаться, что при подписании документов человек по ту сторону экрана действовал под давлением или находился в неадекватном состоянии. Либо владелец недвижимости вообще не знал, что его квартира участвует в сделке, а все это время действия от его имени совершал посторонний человек.
3. Все риски - на сторонах сделки
Удостоверяя сделку, нотариус по закону отвечает за результат своей работы. Если впоследствии выяснится, что кто-то из сторон договора пострадал из-за его ошибки, ущерб будет полностью возмещен за счет средств страхования нотариальной деятельности. При этом размер убытков в этом случае значения не имеет.
Сделка в онлайн-формате считается заключенной в простой письменной форме, а значит, при ее оформлении все риски стороны берут на себя. По какой бы причине ее ни признали недействительной, отстаивать свои права пострадавшим придется в суде - долго и затратно с финансовой точки зрения.
Если "нехорошую" квартиру перепродали несколько раз и только после этого выяснилось, что с ней что-то не так в правовом плане, развалится целая цепочка сделок. Найти виноватых будет очень сложно, компенсацию ущерба в подобных ситуациях порой приходится ждать десятилетиями. В большинстве случаев цифровые сервисы, помогающие подобрать жилье и оформить сделку, в силу закона никакой ответственности за это не несут.
4. Цифровая дискриминация
Жизнь современной молодежи в крупных городах сложно представить без смартфонов и компьютеров. При этом многие забывают, что большинство пожилых людей чувствуют себя неуверенно и крайне уязвимо, когда дело касается цифровых технологий, особенно если речь идет не о простой доставке продуктов из онлайн-магазина, а о сделке с жильем - здесь решается судьба крыши над головой. Одинокому пенсионеру с проблемами со зрением будет сложно разобраться в многостраничном тексте договора на экране.
Кроме того, далеко не у всех из них есть финансовая возможность приобрести личный компьютер или смартфон. Не обладая большим опытом использования гаджетов, эти люди оказываются оторванными от новой цифровой реальности. А значит, в сфере онлайн-сделок они более уязвимы, чем граждане со средним достатком и выше.
5. Новые возможности для мошенников
Мошенники на рынке недвижимости и без цифровых технологий регулярно изобретают новые схема отъема жилья граждан. А онлайн-формат может служить дополнительным подспорьем для аферистов: участники договора не встречаются лично, послушно выполняют всплывающие на экране команды, а сам процесс заключения сделки занимает минимум времени.
Еще увереннее себя будут чувствовать мошенники, "подкованные" в технологическом плане. Подделка или незаконное получение электронно-цифровой подписи собственников, создание сайтов-двойников, мастерство "рисования" документов, неотличимых от подлинных, - все эти навыки, которыми обладают многие аферисты, могут сделать рядовых граждан, оставшихся с "цифрой" один на один, фактически безоружными. Более того, "цифровые" мошенники могут орудовать из любой точки мира и тем самым не попадать под юрисдикцию судебных и следственных органов РФ.