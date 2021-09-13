Матвиенко: ВОЗ должна играть ключевую роль в обеспечении равного доступа к вакцинам

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна играть определяющую роль в реализации медико-санитарных правил во всем мире, а также в обеспечении равного доступа к вакцинам и медикаментам. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"МПА (Межпарламентская ассамблея) [государств - участников] СНГ особое значение придает началу работы специальной группы, призванной рассмотреть весь комплекс вопросов по совершенствованию деятельности чрезвычайного сектора ВОЗ. Мы убеждены, что в основе взаимодействия в области санитарно-эпидемиологического контроля должны оставаться международные медико-санитарные правила. Именно ВОЗ как один из опорных институтов ООН должна играть определяющую роль в их внедрении, реализации, обеспечении равного доступа к вакцинам и медикаментам", - сказала она в видеообращении в рамках 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

Матвиенко, возглавляющая МПА СНГ, отметила, что все страны содружества активно включились в борьбу с пандемией. "Россия вносит значительный вклад в эту работу. Направила в соседние страны врачей, осуществила масштабные поставки индивидуальных средств защиты, тест-систем, медицинских препаратов и оборудования", - отметила она.

По ее словам, настоящий прорыв в здравоохранении совершили российские ученые. "Разработанные ими вакцины доказали свою эффективность и безопасность. Достигнуты договоренности о развертывании производства "Спутника V" на зарубежных площадках", - отметила председатель верхней палаты парламента.

Она также добавила, что страны СНГ открыты для сотрудничества по всем ключевым направлениям глобального развития. "Уверена, что объединив усилия мы сможем достойно ответить на современные вызовы", - заключила Матвиенко.