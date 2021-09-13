В ООН заявили, что проблемы окружающей среды ухудшают ситуацию с правами человека в мире

ЖЕНЕВА, 13 сентября. /ТАСС/. Постоянно усугубляющиеся проблемы окружающей среды представляют собой главный вызов для сферы прав человека. Об этом заявила в понедельник верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая на 48-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Взаимозависимые кризисы, связанные с загрязнением, изменением климата и биоразнообразием, умножают опасность, усиливая конфликты, напряженность и структурное неравенство, что делает людей все более и более уязвимыми", - приводит ее слова Agence France-Presse.

48-я сессия Совета ООН по правам человека открылась в Женеве в понедельник. Она продлится по 8 октября.