Минобрнауки предлагает дифференцированный подход к аккредитации вузов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Критерии бессрочной аккредитации должны предусматривать дифференцированный подход в части требований, предъявляемых к вузам, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на экспертной сессии "Новые подходы к аккредитационным показателям по программам высшего образования" на площадке Общероссийского народного фронта.

"Первое: он должен быть дифференцирован в зависимости от динамики развития вуза, от того, как он работает, трудоустраивает студентов, от того, какое качество <...> образования", - заявил Фальков.

По словам министра, подход к бессрочной аккредитации должен учитывать изменения в системе высшего образования, появление новых инструментов государственной политики, в частности, запуск программы по поддержке вузов "Приоритет-2030". Аккредитационные показатели Фальков предложил обсудить самим вузам.

"Если динамично развивается университет, у него хорошая история, качество образования, удовлетворенность студентов и работодателей, конечно, скажем так, степень погружения в университет со стороны контрольно-надзорных органов и вообще регулятора, на мой взгляд, должна быть минимальной", - добавил министр.

Пресс-служба Рособрнадзора в июне сообщила, что аккредитация высших учебных заведений в России станет бессрочной с 1 марта 2022 года. Ведомство тогда предложило при аккредитации оценивать качество подготовки обучающих с помощью фондов оценочных средств, рекомендованных на федеральном уровне для оценки универсальных и общепрофессиональных компетенций, и собственных фондов оценочных средств вузов при оценке профессиональных компетенций. Также при проведении аккредитации предложено оценивать профессорско-преподавательский состав вуза (квалификацию, стаж работы, наличие ученых степеней и званий), организацию практической подготовки для студентов. Еще один показатель, который может учитываться, - средний балл ЕГЭ поступающих в динамике. В качестве аккредитационного показателя может использоваться оценка трудоустройства выпускников. Оценка должна проводиться с учетом специфики различных вузов, поэтому аккредитационные показатели необходимо обсудить с вузовским сообществом по каждой из отраслей, сообщали в ведомстве.