Отопительный сезон стартовал в Подмосковье

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Отопительный сезон стартовал в Московской области, в течение нескольких дней тепло поступит в дома региона, об этом сообщил в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов министр энергетики региона Александр Самарин.

"В связи с предстоящим похолоданием мы приступили в пятницу уже к пробным топкам, то есть мы начинаем разгонять систему. С сегодняшнего дня, так как она инертная, прогреется дня через три, мы сегодня уже начнем пуск тепла для того, чтобы как раз при понижении температур в домах уже была комфортная температура", - сказал Самарин.

Как отмечается на сайте Гидрометцентра РФ, со вторника температура воздуха в Московском регионе в дневные часы опустится до плюс 12-14 градусов.