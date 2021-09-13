В Якутии начался отопительный сезон

ЯКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Отопительный сезон начался во всех 34 районах и двух городских округах Якутии, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба регионального министерства ЖКХ и энергетики.

"Отопительный сезон начался на всей территории Республики Саха (Якутия). <…> В рамках подготовки к отопительному сезону готовность по объектам тепло- и электроэнергетики, а также инженерной инфраструктуры составляет 99% - за исключением мероприятий, связанных с проведением противоаварийных тренировок в условиях низких температур", - говорится в сообщении.

Доставку топливно-энергетических ресурсов планируется завершить своевременно - до октября, в данный момент отгружено 427 тыс. тонн (85%).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, подготовлено 1 165 котельных (100%), 4 247 км тепловых сетей (98%), 1 509 км водопроводных сетей (99%), 757 км канализационных сетей (99%).

"В пожароопасный сезон 2021 года от лесных пожаров пострадали 25 линий электропередачи, 396 опор электролиний различного класса. В настоящий момент аварийно-восстановительные работы продолжаются на одной линии электропередачи 110 кВ "Чурапча - Хандыга. Ограничений по электроснабжению нет", - уточнили в министерстве.