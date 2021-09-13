Более 2,5 тыс. детей приняли участие в междисциплинарной проектной школе в "Артеке"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. детей из 85 субъектов России приняли участие в десятой смене междисциплинарной проектной школы конкурса "Моя страна - моя Россия" в международном детском центре "Артек". В числе участников были дети из пострадавших от пожаров сел Якутии, сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко.

"Смена проходила под названием "Морская феерия" в "Артеке", и отрадно, что в этой смене участвовало 2 516 детей из 85 субъектов Российской Федерации. <…> Также в рамках смены по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина мы принимали еще детей из пострадавших районов Якутии", - сказал он.

Одними из главных событий смены стали мероприятия, посвященные 350-летию со дня рождения основателя российского флота Петра Великого. Также в рамках смены "Артек" совместно с Федерацией дзюдо провел мероприятия, в которых тренерами выступали дети с ограниченными возможностями здоровья. Гостями смены стали генеральный директор технопарка "Сколково" Ренат Батыров, заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов и другие.

Ранее сообщалось, что по поручению президента Владимира Путина и Минпросвещения России "Артек" принял 56 детей из населенных пунктов Якутии, где велась борьба с лесными пожарами и действовал режим чрезвычайной ситуации.

Всероссийский проект "Моя страна - моя Россия" - один из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" - проводится с 2003 года. Целью проекта является привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии регионов, городов и сел, разработке и реализации проектов, направленных на развитие реального сектора экономики.