Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Фестиваль комиксов и поп-культуры Comic Con Russia перенесли на 2022 год из-за пандемии, организаторы планируют провести событие в следующем октябре. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

"Провести Comic Con Russia в этом году будет неправильно и небезопасно для участников и гостей. А это для нас самое важное. Поэтому мы ждем и готовимся ко встрече в 2022 году, точные даты сообщим позднее. Разумеется, все билеты будут действительны", - говорится на сайте. Организаторы надеются провести мероприятие в октябре следующего года.

Фестиваль Comic Con Russia должен был пройти с 7 по 10 октября, при этом пускать гостей должны были при наличии QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или со свежим результатом ПЦР-теста. Одновременно на той же площадке планировалось провести выставку "ИгроМир".

Comic Con Russia - масштабный фестиваль популярных фильмов, сериалов, комиксов, компьютерных и настольных игр, фантастики, аниме и манги. "ИгроМир" - старейшая и крупнейшая в России международная выставка интерактивных развлечений: компьютерных игр, игр для консолей, мобильных телефонов, планшетов и других платформ. В разные годы гостями объединенного мероприятия становились режиссер М. Найт Шьямалан, актеры Рутгер Хауэр, Миша Коллинз, Дэнни Трехо, Мадс Миккельсен, Эндрю Скотт, гейм-дизайнер Хидео Кодзима и многие другие.