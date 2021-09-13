Регионам в 2022 году выделят 14 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Порядка 14 млрд рублей будет выделено регионам в 2022 году на профилактику и тушение лесных пожаров. Об этом заявил в понедельник вице-премьер Юрий Борисов на оперативном совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"На профилактику и борьбу с лесными пожарами в следующем году регионам будет выделено около 14 млрд рублей. <…> Средства, прежде всего, пойдут на профилактику и борьбу с пожарами в наиболее горимых регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов", - сказал он.

Борисов также отметил, что регионы получат дополнительные средства не просто на мониторинг и тушение, но и на увеличение численности парашютно-десантных служб почти на 1 400 человек и на увеличение авиаотделения на 35 единиц, преимущественно в наиболее подверженных пожарам субъектах.

"Почти в три раза увеличим авиационное и наземное патрулирование лесов. Сможем повысить эффективность и оперативность тушения лесных пожаров на малых площадях. Все регионы смогут обеспечить обнаружение пожаров на площади, не превышающей 2 гектаров, и обеспечить их тушение в первые сутки", - добавил он.