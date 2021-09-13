Число вахтовых вакансий на Ямале выросло на 82% по сравнению с прошлым годом

ТАСС, 13 сентября. Порядка 7,5 тыс. вакансий по работе вахтовым методом зарегистрировано в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), что на 82% больше показателя прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в департаменте занятости Ямала.

"На Ямале 126 тыс. человек осуществляют свою трудовую деятельность вахтовым методом. Количество вакансий вахтовым методом работы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 82% и составляет 7,5 тыс.", - сказал собеседник агентства.

В сентябре 2020 года число вахтовых вакансий в регионе составляло порядка 4,1 тыс. "В прошлом году из-за пандемии многие предприятия приостанавливали прием на работу, а в этом году они продолжают реализацию мероприятий. Плюс сейчас, например, идет развитие Сабетты (вахтовый поселок в Ямальском районе - прим. ТАСС), предприятия оттуда подают вакансии, или могут быть [работы] в рамках Северного широтного хода", - пояснили причину активного роста числа вакансий в департаменте.

По данным департамента, вакансии для вахтовиков чаще всего размещают предприятия, представляющие сферы строительства, добычи полезных ископаемых, транспортировки и хранения.

Всего на Ямале потребность в рабочей силе составляет 17,9 тыс. вакансий. Наиболее востребованными являются водители, продавцы, инженеры, повара, медработники и работники из сферы строительства.