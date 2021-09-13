Папа Римский рассказал, какой должна быть хорошая проповедь

БРАТИСЛАВА, 13 сентября. /ТАСС/. Хорошая проповедь должна длиться не более 10-15 минут и "трогать сердца людей". Об этом заявил Папа Римский Франциск, находящийся с апостольским визитом в Словакии, выступив в соборе Святого Мартина перед местным католическим духовенством.

"Нужно думать о верующих. Нельзя на протяжении 40 минут говорить о непонятных людям вещах. Хорошая проповедь должна длиться не более 10 минут, максимум 15, но если очень интересная", - сказал Франциск. Он также отметил, что проповедь должна быть вдохновлена Писанием, но быть понятной и трогать сердца людей. "Должна быть определенная последовательность: идея, образ и чувство", - сказал Франциск.

Когда после этих слов зааплодировали, понтифик пошутил: "Хлопать первыми начали монахини, они - жертвы наших проповедей".

Папа Римский также напутствовал священников говорить со всеми. "Церковь - это не крепость, не замок, стоящий на возвышенности на расстоянии от мира. Настоящая церковь скромная, которая не сторонится мира, не смотрит на жизнь отстраненно", - отметил Франциск.