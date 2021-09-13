Первый чартерный субсидированный авиарейс с туристами из Москвы прибыл в Казань

КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Первый чартерный субсидированный авиарейс туроператора "TUI Россия" с туристами из Москвы приземлился в Казани. Об этом журналистам сообщили на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.

"Первый чартер туроператора "TUI Россия" с туристами из Москвы приземлился в Казани, путешественников сопровождала глава Ростуризма Зарина Догузова", - сообщили на сайте.

Свободных мест на борту не было, загрузка составила 100%, говорится на сайте ассоциации.

TUI Россия реализует свои чартерные программы, в том числе благодаря субсидиям от государства, за счет которых компенсируется 50% стоимости рейса. По правилам предоставления субсидий компания должна направить по направлению не менее шести оборотных рейсов и перевезти в рамках чартерной программы не менее 300 туристов, купивших пакетные туры.

Запуск субсидируемых чартерных программ позволяет снизить цену на туры для потребителей. К примеру, стоимость тура на новые направления, в Казань и Тюмень, на неделю начинается от 10 тыс. рублей за полный пакет, на Сахалин - ценник в среднем составлял 35-40 тыс. рублей за человека.