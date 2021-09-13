Опрос: половина российских студентов отдают предпочтение гибридному формату обучения

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Половина российских студентов при наличии выбора отдали бы предпочтение гибридному формату обучения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые озвучил ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов.

Опрос проводился в рамках исследования "Качество образования в российских университетах: что мы поняли в пандемию", подготовленного исследовательскими группами 13 российских университетов. Участие в нем приняли 36 тыс. студентов, в том числе 11% иностранных студентов.

"Половина опрошенных студентов при наличии выбора отдали бы предпочтение гибридному формату обучения, когда часть занятий проходит очно, а часть онлайн. Это серьезный показатель в сравнении с прошлым годом", - рассказал он на пресс-конференции в понедельник.

По словам Анисимова, больше всего в гибридном формате обучения студенты оценили доступность учебной литературы, информационное сопровождение обучения, условия для электронного обучения, условия для участия в курсах по выбору. "Хуже других - условия для реализации технических инициатив, условия для студенческого представительства в жизни университета, условия для самостоятельной работы в корпусах. О чем это говорит - университеты должны большое внимание уделять формированию soft skills своих студентов", - подчеркнул он.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, в свою очередь, также отметил, что за последние полтора года студенты российских вузов осознали, что гибридный формат обучения не вредит процессу получения знаний. "Сегодня становится уже нормальным отношение к смешанному обучению у студентов. За полтора года произошло не привыкание, а осознание того, что разумное сочетание очного формата с удаленными форматами работы не сказывается на качестве работы или, если сказать по-другому, позволяет держать соответствующий уровень образования", - сообщил он.