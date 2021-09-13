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Соревнования по тхэквондо пройдут в октябре в Омске при участии Южной Кореи

Об этом договорились губернатор Омской области Александр Бурков и генеральный консул Республики Корея Ким Се Ун

ОМСК, 13 сентября. /ТАСС/. Губернатор Омской области Александр Бурков и генеральный консул Южной Кореи Ким Се Ун договорились о проведении в Омске в октябре этого года Кубка генерального консула по тхэквондо. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

На Олимпиаде в Токио российская сборная впервые в истории выиграла медальный зачет по тхэквондо. Россияне завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали.

"Омская область также предложила совместно с Генеральным консульством Республики Корея организовать кубок по тхэквондо. Ким Се Ун отметил, что российская сборная по тхэквондо триумфально выступила на Олимпиаде в Токио, завоевав самое большое количество медалей. В этой связи планируется возобновить проведение в Омске Кубка генерального консула. Соревнования состоятся уже в октябре 2021 года", - говорится в сообщении.

В правительстве региона отметили, что Республика Корея является одним из основных из внешнеторговых партнеров Омской области. По итогам прошлого года экспорт сибирского региона в Южную Корею увеличился более чем в 12 раз за счет поставок пшеницы. Омская область также экспортирует на южнокорейский рынок растительные масла, мебельные щиты, деревянные балки, электрические машины и аппаратуру, технический углерод.

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РоссияРеспублика КореяБурков, Александр ЛеонидовичОмская областьЛетние олимпийские виды спортаXXXII летние Олимпийские игры
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