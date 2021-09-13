Чернышенко: очный формат обучения в вузах на фоне пандемии остается наиболее качественным

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Обучение в очном формате в вузах остается наиболее качественным и востребованным студентами во время пандемии. При этом цифровые технологии сделали высшее образование доступнее, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, комментируя исследование "Качество образования в российских университетах: что мы поняли в пандемию".

"Во время пандемии цифровые технологии позволили нам не останавливать учебный процесс в вузах. При должной организации качество образования осталось на достаточно высоком уровне. Как показал социологический опрос, около 70% студентов утверждают, что дистанционное обучение не помешало им продуктивно учиться и общаться как с преподавателями, так и с одногруппниками", - привела пресс-служба Чернышенко его слова.

Он также отметил, что онлайн-лекции полностью не заменят живого общения. "Очный формат остается наиболее качественным и востребованным. Тем не менее цифровые технологии помогли нам сделать высшее образование доступнее, например, для людей, проживающих в удаленных и труднодоступных районах, для людей с ограниченными возможностями. То есть для тех, кто не может ежедневно посещать вуз. Поэтому дистанционное обучение, и это поддерживают 70% преподавателей, должно стать дополнением к традиционным формам занятий в наших университетах", - добавил вице-премьер.

Исследование "Качество образования в российских университетах: что мы поняли в пандемию" подготовлено исследовательскими группами 13 российских университетов. Участие в нем приняли 36 тыс. студентов, в том числе 11% иностранных студентов. Согласно материалам, половина российских студентов при наличии выбора отдали бы предпочтение гибридному формату обучения.