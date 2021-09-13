Около 1 млрд рублей направят на расчистку рек и прудов в Белгородской области

ТАСС, 13 сентября. Власти Белгородской области в 2022 году направят около 1 млрд руб. на реализацию новой для региона программы по расчистке прудов и русел рек в каждом из муниципалитетов, сообщил врио губернатора региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Вопрос очистки прудов и русел рек в каждом из муниципалитетов - один из самых задаваемых на фоне очевидной проблемы с водой и состоянием водных объектов. В областном бюджете будет предусмотрен 1 млрд руб. на финансирование всех мероприятий в 2022 году", - написал Гладков.

Приступить к первым работам по расчистке планируется в 2022 году, завершить необходимые мероприятия - до 2023 года. Общая протяженность речной сети в Белгородской области составляет около 5 тыс. км, четыре реки - длиной более 100 км. Как отметил Гладков, по новой программе планируется расчистить около 100 км водных объектов в границах городов и сел, обустроить более 40 прудов и свыше 50 новых пляжей. Прежде всего, работы по расчистке пройдут на объектах, расположенных в жилой зоне.