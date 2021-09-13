СМИ: очередную партию вакцины "Спутник V" доставили в Мексику

МЕХИКО, 13 сентября. /ТАСС/. Партия из 200 тыс. доз второго компонента российской вакцины "Спутник V" в понедельник доставлена в Мексику. Об этом сообщил портал Infobae .

Борт со вторым компонентом вакцины прибыл рано утром по местному времени из Москвы в международный аэропорт имени Бенито Хуареса. С учетом этой партии Мексика получила 4 850 000 доз российского препарата от коронавируса, отмечает издание.

В Мексике в рамках кампании по вакцинации населения прививки от коронавируса получили более 59,6 млн человек старше 18 лет. Население страны составляет около 127,5 млн человек. С декабря прошлого года латиноамериканская республика получила свыше 106,5 млн доз разных препаратов от COVID-19, включая "Спутник V".

С конца февраля 2020 года в Мексике было лабораторно подтверждено более 3,51 млн случаев заражения коронавирусом, от последствий заражения умерли 267 748 пациентов. С прошлой недели в 17 регионах страны действует высокий уровень эпидемической угрозы, в 13 он остается средним.