Пешеходная прогулка "Бажовская верста" собрала почти 3 тыс. участников на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. VIII пешеходная прогулка "Бажовская верста", прошедшая по историческому центру Сысерти и по природному парку "Бажовские места" в Свердловской области, собрала 2,9 тыс. человек. Участники могли выбрать маршруты протяженностью от 6 до 32 км, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Природный парк "Бажовские места" располагается в 60 км от Екатеринбурга, он был создан в 2007 году и наделен статусом особо охраняемой природной территории. В настоящее время парк занимает площадь в 40 тыс. гектаров, его основные достопримечательности - озеро Тальков камень, Большое Щучье, родники Потопаевский ключ, Кипящий ключ, скала Марков камень, хрустальные копи, гранатовый шурф.

"Около 2,9 тыс. человек стали участниками традиционной прогулки "Бажовская верста", прошедшей накануне в Сысерти. Организаторами на этот раз были подготовлены маршруты протяженностью от 6 до 32 км - по историческому центру Сысерти или по территории природного парка Бажовские места", - говорится в сообщении.

На финише организаторы приготовили для участников концерт, мастер-классы и другие развлечения. "Все мероприятия прошли с соблюдением правил эпидбезопасности", - подчеркнули в департаменте.

Ранее ТАСС сообщал о планах привлечения на территорию туристов, создания туристического кластера "Большая Сысерть". Проект предполагает преображение исторического центра, переформатирование старого городского завода в образовательный и культурный центр и формирование качественно новой инфраструктуры для жителей городского округа и туристов. Центром кластера должно стать креативное пространство на территории бывшего чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских, комплекс сооружений давно заброшен и не эксплуатируется. Все исторические объекты завода, которые являются памятниками федерального значения, будут сохранены.