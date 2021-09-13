Власти Удмуртии вдвое увеличили финансирование на подготовку к отопительному сезону

ТАСС, 13 сентября. Власти Удмуртии направили дополнительно 90 млн рублей на подготовку республики к зиме. Ранее на подготовку к отопительному сезону выделили 100 млн рублей, сообщается на сайте регионального правительства.

"В соответствии с поручением главы Удмуртии Александра Бречалова из республиканского бюджета будет выделено дополнительно 90 млн рублей на подготовку республики к зиме. Это плюс к 100 млн рублей, которые уже были направлены на приведение основного фонда коммунальной инфраструктуры в нормативное состояние к отопительному периоду", - говорится в сообщении.

На эти деньги планируется отремонтировать котельные и сети теплоснабжения. В частности, речь идет о Завьяловском районе, где в прошлом году из-за промерзания труб поступали многочисленные жалобы от местных жителей. Таким образом, всего в 2021 году будет отремонтировано 45 объектов теплоснабжения и 145 объектов водоснабжения.