Более 275 тыс. человек прошли Всероссийскую перепись населения

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Свыше 275 тыс. человек, проживающих в труднодоступных регионах страны, уже прошли Всероссийскую перепись населения 2021 года. Об этом в понедельник сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

"Более 275 тыс. человек мы уже учли в переписи населения по состоянию на 13 сентября. В октябре месяце все территориальные органы, в которых уже есть переписанные регионы, еще раз свяжутся с этими населенными пунктами и уточнят данные о численности населения. Были ли какие-то естественные движения - может быть, кто-то умер, родился", - сообщил он на заседании общественного совета при Росстате.

По данным Росстата, в отдаленных и труднодоступных территориях Уральского федерального округа переписаны уже более 46 тыс. человек, в Сибирском федеральном округе - более 33 тыс., в Северо-Кавказском федеральном округе - более 55 тыс., в Северо-Западном федеральном округе - более 15 тыс. человек. Больше всего жителей труднодоступных регионов переписано в Дальневосточном федеральном округе - более 124 тыс. человек.

Всероссийская перепись населения проходит в труднодоступных районах с 1 апреля. Первыми регионами, куда пришли переписчики, стали Якутия, Камчатский край, Хабаровский край, Свердловская область, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которым установлены новые сроки проведения мероприятия - с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Ранее планировалось провести перепись с 1 по 31 октября. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря.