В Северной Осетии отреставрируют храм, построенный на фундаменте XI века

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 сентября. /ТАСС/. Церковь Святого Георгия Победоносца в селе Кесатикау Алагирского района Северной Осетии, построенная на средневековом фундаменте, будет полностью отреставрирована, сообщил ТАСС руководитель компании "Скифос РСК", выполнившей проект реставрации храма, Петр Павлов.

"Храм в селе Кесатикау интересен тем, что он стоит на средневековом фундаменте, этому есть подтверждение. Проектом предусмотрена его полная реставрация. Будут отреставрированы стены, воссозданы полы, кровля, алтарь, столярное заполнение. Также планируется восстановить по сохранившимся фотографиям небольшую колокольню храма. Все проектные решения согласованы с представителями фамилии Кесаевых - храм находится на территории родового села", - сказал Павлов.

Согласно документации электронного аукциона на выполнение реставрационных работ, размещенного на портале госзакупок, церковь Святого Георгия Победоносца была построена в 1858 году, при этом при постройке был сохранен фундамент и использовались каменные блоки средневекового храма XI века. Как следует из конкурсной документации, на реставрацию храма планируется направить более 21 млн рублей. Начать работы планируется в январе и завершить в конце ноября 2022 года.

В 2022 году будет отмечаться 1100-летие крещения Алании, указ об этом президент РФ Владимир Путин подписал 16 октября 2017 года. К годовщине в Северной Осетии подготовлен ряд мероприятий. В частности, планируется открытие храма Александра Невского, который станет крупнейшим в северокавказском регионе. Также в рамках подготовки к юбилею планируется провести реставрацию 14 объектов культурного наследия, находящихся преимущественно в горных районах республики.

Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1 100 лет назад. В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 1100-летия крещения Алании. Утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования, его реализацию предполагается осуществить за период с 2020 по 2022 год.