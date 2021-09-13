"Ночлежка" начала сбор дождевиков для бездомных в Москве и Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Волонтеры благотворительной организации "Ночлежка", помогающей бездомным людям в Петербурге и Москве, впервые организовали сбор дождевиков в связи с осенней погодой. Об этом в понедельник сообщается на странице организации "ВКонтакте".

"На улице льет как из ведра: сыро и холодно. Здорово, если, вымокнув на улице, можно прибежать домой, надеть сухие носки и заварить чаю, куда хуже, когда в мокрой одежде приходится оставаться на улице день и ночь, от дождя к дождю. Мы решили собрать дождевики для бездомных людей и просим вашей помощи", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе организации, такую акцию волонтеры проводят впервые.

С 13 по 19 сентября дождевики можно приносить в "Ночлежку" с 10 до 22 часов. Адрес в Петербург: Боровая, 112б; в Москве - Бумажный проезд 2/2 стр. 6. Кроме того, в столице дождевики принимают в баре по адресу Берсеневская набережная, 14/5 в любой день с 12:00 до 21:30.

Как пояснили в организации, подойдут любые дождевики на взрослого человека. Они должны быть целыми и защищать от воды. Волонтеры будут раздавать их бездомным на стоянках ночного автобуса и в пункте выдачи.