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Отопительный сезон в Омске начнут 16 сентября

В первую очередь тепло будет подано в социальные объекты, затем в жилой фонд и только потом на промышленные предприятия

ОМСК, 13 сентября. /ТАСС/. Мэрия Омска приняла решение в этом году начать отопительный сезон с 16 сентября, что на одну-две недели раньше традиционных сроков, сообщил ТАСС заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Владимир Шнипко.

Традиционно отопительный сезон в Омске начинался в период с 22 сентября по 1 октября. В первую очередь тепло будет подано в социальные объекты, затем в жилой фонд и только потом на промышленные предприятия.

"Мы по долгосрочному прогнозу погоды посмотрели, что с 17-го числа у нас идет понижение температуры, и приняли сегодня решение на аппаратном совещании начать отопительный сезон с 16-го числа. Это необходимо, чтобы в детских садах, школах и поликлиниках не было низких температур, чтобы никто не простыл, так как погода будет дождливая и сырая", - сказал Шнипко.

Он пояснил, что мэрия не стала дожидаться установления холодов, так как существующий норматив по соблюдению пятидневного срока со среднесуточной температурой воздуха ниже восьми градусов носит исключительно рекомендательный характер.

В январе этого года жители Омска массово жаловались на низкую температуру в детских садах и школах. Мэрия тогда установила, что одной из основных причин неудовлетворительного теплоснабжения стало применение теплоснабжающими организациями новой программы для расчета гидравлики и заужение сопел теплопроводов на входе в здании. Шнипко отметил, что мэрия города приняла меры, чтобы эта ситуация не повторилась.

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