До 13 млн руб. штрафов выписали за незаконную перевозку мусора в Подмосковье с 1 сентября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. До 2 млн штрафов выписали физическим лицам за незаконную перевозку строительных отходов в Подмосковье с 1 сентября, еще около 11 млн рублей штрафов с помощью фото- и видеофиксации было наложено на перевозчиков без электронных талонов и разрешений на перемещение такого мусора. Об этом сообщил в понедельник первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

"Мы реализовали систему фото- и видеофиксации на территории Московской области. Она запущена с 1 сентября. Мы внесли изменения в КоАП областной. Соответственно у нас теперь для нелегальных перевозчиков предусмотрена мера ответственности. У нас штрафы до 250 тыс. рублей для юридических лиц, для физических лиц - до 140 тыс. рублей. С 1 сентября у нас выписано 300 протоколов по физическим лицам <…> на сумму порядка, по-моему, 1 или 2 млн рублей", - сказал Фирсов на круглом столе в Мособлдуме на тему "Формирование экономики замкнутого цикла".

Он добавил, что также по камерам фото- и видеофиксации были выявлены нелегальные перевозчики, которые без электронных талонов и разрешений перемещали строительные отходы. "Там выписано штрафов порядка 11 млн рублей всего за 10 дней", - уточнил первый замминистра.

По его словам, на сегодняшний день объем образуемых строительных отходов в Подмосковье составляет около 50 млн тонн, из них 35 млн тонн поступает из Москвы. На территории Московской области создано более 50 площадок приема переработки строительных отходов, из них 13 - по смешанным строительным отходам.