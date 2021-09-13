В Казани более 100 школьных столовых перешли на формат ресторана

КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Столовые в 113 казанских школах работают в формате школьного ресторана, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии города.

"Сейчас формат школьного ресторана внедрен уже в 113 из 169 муниципальных школ, а количество посадочных мест в них увеличено почти на 6,5 тыс.", - сообщила пресс-служба.

По данным пресс-службы, летом этого года в Казани отремонтировали столовые в 43 школах. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 297,4 млн рублей. На приобретение оборудования было выделено 29 млн рублей. В ряде столовых появились барные стойки, диваны, декоративные элементы на стенах.

Отмечается, что на модернизацию школьных пищеблоков было выделено 115 млн рублей. За эту сумму обновили крупное технологическое и холодильное оборудование, посудомоечные машины, электрические плиты и др. Еще в 34 школах была обновлена мебель на 19,7 млн рублей.

В школьных меню насчитывается 245 наименований блюд. Всего с 1 сентября 2021 года департамент продовольствия и социального питания Казани обеспечивает горячим питанием 159 тыс. школьников.