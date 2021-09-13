Россия и Таджикистан могут договориться об обмене данными в сфере занятости и миграции

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Федеральные ведомства России и Таджикистана, работающие в сфере труда, занятости и миграции населения, могут договориться обмениваться информацией. Распоряжение о проведении таких переговоров подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение Минтруда России, согласованное с МИД России и другими федеральными органами исполнительной власти, о проведении переговоров о заключении соглашения между Федеральной службой по труду и занятости (Российская Федерация) и Министерством труда, миграции и занятости Республики Таджикистан об информационном обмене", - говорится в документе.