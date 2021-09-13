Вологодской области выделено 229 млн рублей на капремонт водовода в областном центре

ВОЛОГДА, 13 сентября. /ТАСС/. Субсидия из федерального бюджета в сумме 229 млн рублей выделена Вологодской области на капитальный ремонт тракта водоподачи в город Вологду из Кубенского водохранилища, сообщил губернатор Олег Кувшинников. Этот водовод спас город минувшим летом, в период жары и засухи, когда вода в реке в районе действующего водозабора упала ниже критической отметки.

"С 2018 по 2019 год мы выполнили первый этап капитального ремонта тракта, [переложили] почти 1,5 км аварийных сетей. С 2019 по 2020 год мы выполнили участок длиной 1 км, тоже наиболее разрушенный и аварийный. В текущем году мы подготовили в Росводресурсы заявку и буквально на прошлой неделе получили подтверждение на выделение средств на реализацию третьего и четвертого этапов. Нам предусмотрена субсидия из федерального бюджета общим объемом 129 млн рублей на реализацию третьего этапа и 100 млн рублей на реализацию четвертого этапа", - сообщил губернатор на оперативном совещании областного правительства.

Он поручил администрации города Вологды "немедленно приступить к конкурсным процедурам для продолжения капремонта тракта водоподачи, который должен обеспечить бесперебойное снабжение населения водой при любом уровне в Михальцевской плотине (где расположен основной водозабор - прим. ТАСС)". "Это экстремально жаркое лето показало, что вода в Михальцевской плотине упала ниже водозабора. И если бы мы своевременно в 2018 году не приняли решение по капитальному ремонту тракта водоподачи, не запустили его в работу, то в этом году в Вологде воды бы просто не было", - сказал Кувшинников.

По информации главы региона, отремонтировано более двух километров наиболее аварийных участков, необходимо реконструировать еще более 2 км водовода, после чего в городе смогут обеспечивать бесперебойную подачу воды в критических ситуациях.

Тракт был построен в 1987 году, поддерживался в работоспособном состоянии. В 2018 году его начали капитально ремонтировать в связи со 100% износом. Работы разделили на четыре этапа, половина работ выполнена. В жару этим летом специалисты горводоканала промыли трубы, провели гидравлические испытания, проверили основные показатели воды, она соответствовала нормам и требованиям.

Как отмечал в июле мэр Вологды Сергей Воропанов, жители даже не ощутили перехода на резервный источник водоснабжения. Помогла и модернизация реагентного хозяйства очистных сооружений водозабора, завершенная в декабре 2019 года. В случае продолжительной засухи Вологда может полностью перейти на резервный источник. Тракт рассчитан на подачу до 200 тыс. кубометров воды в сутки, на данный момент город потребляет около половины этого объема.