СМИ: россияне могут получить мультивизу по прилете в Дубай на 90 дней

КАИР, 13 сентября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обнародовали список государств, жители которых по прилете в Дубай могут приобрести многократную визу сроком на 90 дней.

Как передает в понедельник газета Khaleej Times, россияне, а также въезжающие из еще 52 стран мира могут непосредственно в аэропорту купить многократную визу, дающую право на нахождение в стране в течение 90 дней. Виза действует в течение полугода. Издание отмечает, что в случае использования этих 90 дней следует заранее подать запрос на новую визу в посольство.

Кроме того, жители еще 20 государств, в том числе Австралии, Великобритании, США, Казахстана, Канады, Украины, могут по прилете поставить бесплатную визу на 30 дней. Гражданам Индии виза выдается только на 14 дней.

В Абу-Даби действуют иные правила, однако и там можно получить визу по прилете гражданам 70 государств, включая Россию.

ОАЭ с 30 августа возобновили выдачу туристических виз гражданам всех без исключения государств, привитым от коронавируса одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцинами. В отношении невакцинированных групп людей действуют правила обязательного ПЦР-тестирования, причем результаты теста необходимо предоставлять перед полетом, а по прилете - сдать еще один тест. Эти касается и России.

В понедельник Эмираты сообщили, что вакцинацией охвачено уже более 90% населения страны. В ОАЭ доступны вакцины китайской корпорации Sinopharm и американской компании Pfizer, разработанной совместно с ее германским партнером BioNTech, а также российский препарат "Спутник V", до сих пор не получивший одобрение ВОЗ. В начале августа Минздрав страны одобрил вакцинацию препаратом Sinopharm несовершеннолетних в возрасте от 3 до 17 лет. При этом было отмечено, что они будут получать вакцину только в экстренных случаях.