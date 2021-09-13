Более 200 финалистов "Моя страна - моя Россия" поучаствовали в проектной школе в "Артеке"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 200 финалистов конкурса "Моя страна - моя Россия" приняли участие в междисциплинарной проектной школе на базе Всероссийского детского центра "Артек". Об этом сообщил в понедельник заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

"Помимо того, что мы видим значительный рост популярности конкурса, число участников нынешнего сезона выросло практически в три раза в сравнении с 2019 годом. Проект стал активно развивать направление постконкурсного сопровождения своих выпускников. И вот только что завершившаяся междисциплинарная проектная школа в "Артеке" является как раз частью постконкурсной поддержки ребят. Более 200 финалистов, победителей всероссийского конкурса из 54 регионов РФ, смогли принять участие в образовательной программе смены", - заявил он на пресс-конференции ТАСС.

По словам Агафонова, важным направлением развития конкурса сейчас является развитие постконкурсного сопровождения выпускников, в рамках которого проводятся проектные смены. Заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов в свою очередь напомнил, что уже в декабре состоится новая проектная смена для победителей конкурса. "Я уверен, что сама смена прошла очень интересно. Буквально в этом году, в декабре, победители 18-го сезона примут участие в такой же проектной смене, организованной на площадке всероссийского детского центра "Океан", - сказал он.

Сам конкурс "Моя страна - моя Россия" позволяет его участникам современно мыслить и переходить на проектные формы реализации своих инициатив, подчеркнул Грибов. "В этом году произошли определенные изменения, придан дополнительный импульс конкурсу. Фактически мы выделили отдельную группу детей от 14 до 17 лет, это позволило построить работу с юными участниками непосредственно по существующим задачам, создать для них наиболее актуальную, целенаправленную образовательную программу и выйти на проведение на базе "Артека" отдельной образовательной смены, в рамках которой финалисты, победители конкурса смогли реализовать свои задачи, пройти образовательную программу, повстречаться с различными интересными людьми, педагогами, наставниками, представителями науки", - пояснил он.

Согласно планам организаторов, по итогам двух проектных смен в "Артеке" и "Океане" будет создано новое учебно-методическое пособие для педагогов, сообщила руководитель всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" Лариса Пастухова. "Я думаю, что по итогам проектной смены на базе "Океана" и по итогам нынешнего "Артека" появится новое учебно-методическое пособие по созданию и развитию таких образовательных продуктов, которые могут быть очень полезны в том числе и в средней школе. Потому что сегодня мы фиксируем, что допобразование очень помогает нашим педагогам в школах развивать ребят. Мы уже начали эту работу с нашей педагогической группой", - заключила она.