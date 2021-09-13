Водителей в Москве предостерегли от парковки под деревьями из-за сильного ветра

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендовали не оставлять машины под деревьями и быть более внимательными из-за сильного ветра с порывами до 16 м/ с. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в городе ожидаются гроза с дождем и усиление ветра порывами до 16 м/с. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - значится в публикации.