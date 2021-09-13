Призвавший отказаться от кириллицы секретарь СНБО трижды ошибся в предложении на латинице

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что его идея о необходимости отказаться от кириллицы и перейти на латинскую графику должна получить широкое обсуждение в стране. Об этом он написал в понедельник в Facebook.

"Эту дискуссию готов продолжить и убежден, что всегда надо смотреть хотя бы на шаг вперед, а не идти в будущее с головой, повернутой в прошлое", - отметил Данилов. Он выразил удовлетворение тем, как на Украине начали обсуждать его идею. "Рад, что в нашей стране так много активных и неравнодушных людей", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, особенно ему была интересна реакция парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). "Если сторонникам "русского мира" стало плохо, то, значит, Украине будет хорошо!" - написал Данилов.

Свой пост он закончил на латинице, однако в единственном предложении, написанном таким образом, чиновник допустил три ошибки.

Ранее Данилов в одном из интервью заявил, что лично он выступает за перевод украинского языка на латиницу и отказ от кириллицы. Он также добавил, что вторым обязательным к изучению языком на Украине должен быть английский.

Идея перехода Украины на латинский алфавит

Заявление Данилова получило широкий резонанс в стране и массу критических высказываний среди политиков и обычных граждан. ОПЗЖ считает, что заявление секретаря СНБО преследует цель любой ценой увеличить культурную дистанцию между украинским и русским народами, а следствием этого станет отнюдь не развитие украинской культуры, а ее уничтожение. В ОПЗЖ подчеркнули, что переход на латиницу фактически уничтожит огромный пласт украинской письменной культуры, прежде всего украинскую литературу, наследие ее классиков, таких как Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко, Михаил Коцюбинский и многие другие.

Депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, комментируя заявление Данилова, отметил, что идея перехода Украины на латинский алфавит не нова, более того, латиница уже была на Украине, первый и последний раз - во время немецкой оккупации Украины. В подтверждение своих слов он публикует фото времен немецкой оккупации, когда на Украине уже внедрялась латиница. На нем немецкие солдаты изображены возле кинотеатра "1-й Комсомольский" в Харькове, на ул. Сумская, 5. Кинотеатр подписан латинскими буквами "Kino".

В свою очередь, глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") предложил Данилову рассмотреть еще арабский шрифт, "чтобы быть еще дальше от Москвы". "В контексте более чем актуальной темы перехода с кириллицы предложил бы не ограничиваться латиницей, а рассмотреть еще и арабскую вязь. Во-первых, это еще дальше от Москвы, во-вторых, не демократично рассматривать только один вариант, ну а в-третьих, согласитесь, это просто красиво. Представьте, Украина - Русь вязью. Прелесть!" - иронизирует Гетманцев.

Не поддержали эту идею и в партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", хотя именно во время его президентства бывший глава МИД Павел Климкин предлагал всерьез обсудить латинизацию письма. В частности, депутат Рады от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович в отказе от кириллицы увидел сложность украинизации русскоязычного населения страны.

"Отказ от кириллицы оградит нас от России и приблизит к Европе" - главный аргумент ее сторонников. Однако в действительности изменение письма может сыграть противоположную роль - усиление русификации. Последние годы все больше русскоязычных граждан переходят на украинский. Введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них. Более того, такое изменение может спровоцировать движение в противоположном направлении - привычный кириллический русский для многих (особенно пожилых людей) будет проще, чем незнакомый латинский украинский", - отметил Вятрович.