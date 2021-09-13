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МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в ближайшее время в Москве

Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость и избегать резких маневров

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщили ТАСС в пресс-службе городского главка МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением до конца суток в Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра с порывами до 16 м/с", - сказали в ведомстве.

Аналогичное предупреждение распространено подмосковным ГУ МЧС РФ на территорию области.

Спасатели советуют водителям в непогоду снизить скорость и избегать резких маневров. Пешеходам рекомендовано обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.

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