В центре Петербурга установили световое граффити с изображением ордена Александра Невского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Световую инсталляцию с изображением ордена Александра Невского установили на фасаде исторического здания в центре Петербурга в честь 800-летия со дня рождения новгородского князя. Цифровое граффити на Шпалерной улице будет появляться каждый вечер в момент включения городского освещения, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе СПб ГБУ "Ленсвет".

"Адрес выбран не случайно, он наиболее близок к Александро-Невской Лавре. Впервые на Шпалерной, 44 было применено специальное оборудование с широкоугольной оптикой. На небольшом расстоянии удалось получить большое объемное изображение. <...> В проекторе размещен специальный стеклянный слайдер, который не снижает качество нанесенного изображения достаточно долго", - цитирует пресс-служба слова директора городского предприятия Сергея Мителева.

Концепция объемного изображения разработана Комитетом по градостроительству и архитектуре совместно с СПб ГБУ "Ленсвет". Инсталляция является новым элементом проекта светового оформления брандмауэров и фасадов Петербурга, который реализуется при участии ПАО "Газпром" и Ассоциации "Невский свет".

Военный орден Александра Невского - советская награда времен Великой Отечественной войны. Орден учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в 1942 году для награждения командного состава Красной Армии за личную отвагу, мужество и храбрость, умелое командование подразделением или частью, обеспечившее успех боя. За подвиги и заслуги в период войны орденом были награждены более 40 тыс. человек. Аналогичный орден существовал в наградной системе Российской империи, с 2010 года крест на красной ленте вновь вручается в Российской Федерации.