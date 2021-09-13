WSJ: некоторым пользователям Facebook c большой аудиторией можно соблюдать не все правила

ТАСС, 13 сентября. Система контроля качества публикаций в социальной сети Facebook позволяет ряду пользователей с большой аудиторией размещать материалы, нарушающие правила сообщества. Такие публикации зачастую остаются незамеченными модераторами соцсети, пишет в понедельник газета The Wall Street Journal, изучив ряд внутренних документов компании - владелицы соцсети.

По данным издания, система XCheck, также известная как "перекрестная проверка", была разработана компанией Facebook в частном порядке. На сегодняшний день она защищает миллионы популярных среди аудитории пользователей от ответственности за публикации. В их число входят, например, знаменитости, политики и журналисты. Они занесены системой в так называемый белый список.

Так, в 2019 году бразильский нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Неймар опубликовал фотографии обнаженной женщины, ранее обвинившей его в изнасиловании, утверждает издание. Фото увидели десятки миллионов поклонников футболиста, прежде чем администрация социальной сети все-таки удалила публикацию после многочисленных жалоб.