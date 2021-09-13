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WSJ: некоторым пользователям Facebook c большой аудиторией можно соблюдать не все правила

По данным издания The Wall Street Journal, система XCheck, также известная как "перекрестная проверка", защищает миллионы популярных среди аудитории пользователей от ответственности за публикации

ТАСС, 13 сентября. Система контроля качества публикаций в социальной сети Facebook позволяет ряду пользователей с большой аудиторией размещать материалы, нарушающие правила сообщества. Такие публикации зачастую остаются незамеченными модераторами соцсети, пишет в понедельник газета The Wall Street Journal, изучив ряд внутренних документов компании - владелицы соцсети.

По данным издания, система XCheck, также известная как "перекрестная проверка", была разработана компанией Facebook в частном порядке. На сегодняшний день она защищает миллионы популярных среди аудитории пользователей от ответственности за публикации. В их число входят, например, знаменитости, политики и журналисты. Они занесены системой в так называемый белый список.

Так, в 2019 году бразильский нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Неймар опубликовал фотографии обнаженной женщины, ранее обвинившей его в изнасиловании, утверждает издание. Фото увидели десятки миллионов поклонников футболиста, прежде чем администрация социальной сети все-таки удалила публикацию после многочисленных жалоб.

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