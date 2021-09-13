Альпийские хижины построят в 2022 году на вершине Ачишхо в Кавказском заповеднике

ТАСС, 13 сентября. Альпийские хижины впервые построят в 2022 году в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике на вершине горы Ачишхо, которая считается самой влажной точкой России, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе заповедника.

"Учитывая запрос гостей Кавказского заповедника на путешествия налегке, без палаток, принято решение о модернизации одного из популярных туристических маршрутов - "К Ачипсинским водопадам". В частности, на вершине горы Ачишхо появятся первые альпийские хижины. Их проектирование начнется в этом году, строительство запланировано на первую половину 2022 года", - сказали в пресс-службе.

Гора Ачишхо официально является самой влажной точкой России, здесь в год выпадает около 3,5 тыс. мм осадков. Зимой на вершине Ачишхо высота сугробов может достигать восьми метров, в холодное время года дует сильный ветер. Чтобы все эти экстремальные условия выдержала инфраструктура, для возведения альпийских хижин нужно учесть множество нюансов.

Как отметил директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев, лично проинспектировавший турмаршрут до озера Зеркального, где расположен единственный на нем туристический приют, в каждой хижине смогут разместиться до восьми человек. Вторая зона на турприюте будет предназначена для тех путешественников, кто все же предпочитает переночевать в палатках. Для них подготовят новую инфраструктуру, поскольку прежняя обновлялась восемь лет назад, уточнили в пресс-службе.

На участке, откуда открываются живописные панорамы на гору Чугуш, обустроят смотровую вышку с информационным стендом о вершине, обитателях здешних мест, флоре заповедника. В этом году на этом участке уже был установлен деревянный настил, сделана небольшая площадка. Теперь проект получит развитие, что позволит создать новые условия не только для наслаждения красотой уникальной природы заповедной территории, но и для ее сохранения, добавили в пресс-службе.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Его общая площадь - более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.