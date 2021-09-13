Чувашия войдет в федеральную программу по капитальному ремонту школ в 2022 году

ТАСС, 13 сентября. Федеральная программу по капитальному ремонту школ, в которую войдет Чувашия в 2022 году, позволит дополнительно отремонтировать 73 школы в регионе на общую сумму 3 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"В 2021 году Чувашия уже начала свою региональную аналогичную программу, а в следующем году мы входим в федеральную программу по капитальному ремонту. Очень важно было синхронизировать процессы и эффективно использовать денежные средства, которые выделяются по данному направлению", - привели в пресс-службе слова главы республики Олега Николаева по итогам встречи в Москве с министром просвещения России Сергеем Кравцовым.

В пресс-службе уточнили, что по результатам обследования всех образовательных учреждений республиканская программа комплексной модернизации школ охватила 190 учебных заведений. Федеральная программа позволит капитально отремонтировать еще 73 школы из ранее составленного перечня на общую сумму 3 млрд рублей.

По словам Николаева, это большое подспорье для республики. "Денежные средства, которые мы планировали направить на капитальный ремонт школ, высвободятся, и мы их очень эффективно используем для развития системы образования, в том числе в решении задач приведения в соответствие детских садов более ускоренными темпами и в случае необходимости направим их на те школы, которые требуют первостепенного внимания", - процитировали главу республики в пресс-службе.

Школы, которые вошли в перечень федеральной программы, отремонтируют в течение пяти лет. В 11 учебных заведениях к работам приступят уже в 2022 году.

На встрече с Кравцовым также обсуждался вопрос ликвидации аварийных школ. Сейчас в Чувашии 3 таких школы, еще 505 учебных заведений, в том числе детские сады и школы, имеют высокую степень износа и требуют капитального ремонта. Николаев отметил, что важно найти дополнительные решения, которые позволят в кратчайшие сроки обеспечить детей современными учебными помещениями.