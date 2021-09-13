Кировская область получила 68 школьных автобусов для перевозки учеников в дальние районы

ТАСС, 13 сентября. Почти 70 школьных автобусов поступили в Кировскую область для перевозки учеников в дальние районы. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства региона.

"68 новых школьных автобусов поступили в Кировскую область. Они будут перевозить ребят из отдаленных населенных пунктов к месту учебы", - отмечается в сообщении.

По словам губернатора региона Игоря Васильева, это беспрецедентное число машин, единовременно поступивших в регион. "Сегодня мы получили почти 70 машин, и такого в нашем регионе еще не было", - привели слова Васильева в пресс-службе.

Школьные автобусы оснащены тахографом, навигационным оборудованием для мониторинга транспортного средства, устройством "ЭРА-ГЛОНАСС". В них также имеется проблесковый маячок, ограничители скорости движения автомобиля - не более 60 км/ч, цветографические схемы "Перевозка людей" и "Дети", а также кнопки вызова водителя в каждом ряду сидений.

В 2021 году в регион поступили 14 автобусов ПАЗ вместимостью 31 человек, 20 автобусов ПАЗ вместимостью 23 человека и 34 микроавтобуса ГАЗ вместимостью 11 человек. Они будут переданы на баланс Единой транспортной службы и распределены в районы Кировской области в зависимости от потребностей школ на вновь открываемые маршруты и замену отслужившей свой срок техники.

По информации правительства региона, всего за последние три года для обновления парка школьных автобусов в Кировскую область за счет федерального бюджета были поставлены 85 единиц техники. На сегодняшний день Единая транспортная служба, созданная в 2018 году, обеспечивает подвоз к месту учебы для более 1 700 учащихся областных и муниципальных школ. На балансе службы находится 151 единица техники, а с учетом поступивших в этом году автобусов общее количество составит 219 единиц техники.