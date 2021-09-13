Шесть классов закрыты на карантин по COVID-19 в школе в Псковской области

ТАСС, 13 сентября. Новый очаг коронавируса зафиксирован медиками в Идрицкой средней общеобразовательной школе Псковской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"В Псковской области новый очаг - в Идрицкой средней общеобразовательной школе. По результатам эпидемического расследования в одном классе выявлено пять случаев СOVID-19. Остальные факты заболевания в этой школе не связаны между собой", - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу еще один очаг коронавируса был выявлен в Плюсском доме-интернате для престарелых и инвалидов, также была зафиксирована вспышка на площадке ООО "Скангали". Таким образом, на данный момент в регионе зафиксированы три вспышки коронавируса.

"В школе проводятся необходимые противоэпидемические меры, выявляется круг контактных лиц. Всего закрыты на карантин шесть классов, 114 детей находятся на дистанционном обучении. Еще четыре класса находятся на дистанте по ОРВИ", - сообщил и. о. председателя комитета по образованию региона Андрей Ермаков.

По данным регионального оперштаба, общее число зафиксированных заражений в Псковской области составляет 48 170, 41 684 человека выздоровели, 719 умерли.