Принц Эндрю оспорит юрисдикцию суда США в деле о сексуальном насилии

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Британский принц Эндрю оспорит иск американки Вирджинии Джуфре (Робертс), утверждающей, что 20 лет назад он совершил в ее отношении акты сексуального насилия. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на документы окружного суда Манхэттена.

По данным агентства, адвокаты принца намерены оспорить право американского суда рассматривать исковое заявление Джуфре. Как отмечает телеканал Sky News, большое значение будет иметь вопрос о том, было ли принцу передано извещение о поданном иске, что необходимо для начала разбирательства. Ранее адвокаты Джуфре заявили, что все документы были вручены одному из охранников принца частным детективом, однако представители Его Высочества заявляют, что процедура была осуществлена с нарушениями.

Джуфре, ныне проживающая в Австралии с мужем и тремя детьми, заявляет, что стала жертвой американского бизнесмена Джеффри Эпштейна, который якобы свел ее с принцем. Она утверждает, что сын королевы Елизаветы II трижды вступал с ней в сексуальную связь против ее воли в 2001 году, когда ей было всего 17 лет. Она требует от 61-летнего принца компенсации за полученный физический и моральный ущерб.

Сам герцог Йоркский неоднократно отрицал утверждения о сексуальной связи с 17-летней девушкой. По его словам, он никогда не встречался с Джуфре, а фотография, на которой они запечатлены вместе в компании любовницы Эпштейна Гилейн Максвелл, является подделкой.

В ноябре 2019 года принц был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей на фоне заявлений Джуфре о том, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее принуждали заниматься сексом Эпштейн и Максвелл.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк в июле 2019 года. Ему предъявили обвинения в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.