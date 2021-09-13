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Пандемия COVID-19

В Северной Осетии развернут еще 240 коек для приема пациентов с коронавирусом

Дополнительные койки будут развернуты в республиканском кожно-венерологическом диспансере

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 сентября. /ТАСС/. Дополнительные 240 коек развернут в Северной Осетии для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики.

"240 дополнительных коек - серьезное подспорье, поэтому нужно все мероприятия в короткие сроки завершить", - сказал врио председателя правительства республики Таймураз Тускаев на заседании кабмина.

Дополнительные койки будут развернуты в республиканском кожно-венерологическом диспансере.

По республике наблюдается положительная тенденция последней недели и по количеству заражений опасным вирусом - на 5,7%, и по количеству госпитализаций - на 4,8%. Продолжается и компания по вакцинации населения: на сегодняшний день прививки от ковида получили 134 896 жителей республики, что составляет 18% от всего населения.

Теги
РоссияСеверная ОсетияПандемия COVID-19
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