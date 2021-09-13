Памятный знак к 80-летию героической обороны города выпустят в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Памятный знак, посвященный 80-летию с начала обороны Севастополя, будет выпущен в октябре 2021 года, его получат защищавшие город от гитлеровской армии и освобождавшие его от оккупации, сообщил губернатор Михаил Развожаев в понедельник в эфире местного телеканала "СТВ".

"Мы приняли решение выпустить памятный знак к 80-летию этой даты (начала обороны Севастополя 1941-1942 годов - прим. ТАСС). <…> Управление делами правительства Севастополя разместит конкурс на изготовление этого знака, чтобы к самой дате были готовы медали эти. И проведем в торжественной обстановке вручение и тем, кто участвовал в обороне, к счастью, несколько человек еще живут у нас в Севастополе, и тем, кто участвовал в освобождении, также его получат жители освобожденного Севастополя", - рассказал Развожаев.

Он уточнил, что с одной стороны на памятном знаке будет изображен символ города - памятник Солдату и матросу, с другой - современный герб Севастополя. Внешний вид определен по итогам голосования в интернете.

Севастополю присвоено звание города-героя. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Оккупация города длилась почти два года, он был освобожден 9 мая 1944 года.

22 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов войны. По данным городского правительства, те, кому положен такой статус, проживают в Севастополе, Симферополе, Москве и Санкт-Петербурге. Всего тех, кому полагался статус, на начало года было около 1,1 тыс. человек.